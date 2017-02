La cantautrice irlandese Lisa Hannigan arriva in concerto in Italia con due date imperdibili: sabato 22 aprile 2017 a Milano alla Santeria Social Club ed il giorno seguente, domenica 23 a Bologna al Teatro Antoniano.

I biglietti per entrambi gli eventi saranno in prevendita esclusiva su www.iovado.club giovedì 9 febbraio dalle ore 10.00 e in vendita generale su ticketone.it ed in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10.00 di venerdì 10 febbraio.