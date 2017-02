La nostra società corre sempre più veloce, con tutte le conseguenze del caso: gli orari lavorativi si fanno più stressanti, salgono l’ansia e le preoccupazioni per il proprio futuro, i rapporti sentimentali e familiari diventano più complessi, e gestire la propria quotidianità non è più semplice come un tempo. Normale, dunque, che figure specializzate come gli psicologi, mai come in questo momento, possano vantare una mole enorme di lavoro e di clienti: oggi, infatti, lo psicologo rappresenta uno dei supporti prioritari per l’individuo, e dunque la laurea in psicologia diventa una delle migliori opportunità per i giovani che desiderano avere un ampio ventaglio di opportunità lavorative appaganti.

Come diventare psicologo?

Il primo passo per diventare psicologo è ovviamente il conseguimento di un titolo di studio che possa poi aprire le porte al tirocinio e all’iscrizione presso l’albo professionale. Da questo punto di vista, il consiglio è di iscrivervi al corso di laurea in psicologia online: un percorso didattico triennale che vi consentirà di acquisire le competenze teoriche e pratiche indispensabili per questa disciplina, e al tempo stesso di appropriarvi di tutte le competenze digitali che oggi vengono richieste a prescindere dal mondo del lavoro. Una volta conseguita la laurea triennale, dovrete affrontare la specialistica e successivamente un anno di tirocinio, per poter poi sostenere l’esame per l’iscrizione all’albo professionale degli psicologi.

L’aiuto dello psicologo alle famiglie con disabili

Uno dei compiti socialmente più utili dello psicologo è il supporto alle famiglie con figli disabili, che spesso avviene all’interno di gruppi di sostegno nati appositamente per affrontare questa difficilissima situazione. Tali famiglie si trovano affrontare le difficoltà legate alla vita quotidiana del loro figlio e, allo stesso tempo, gli inevitabili conflitti che sorgono nel rapporto di coppia, legati al modo in cui viene gestita la situazione. Ecco che l’impegno degli psicologi è fondamentale per ricostruire all’interno della famiglia un rapporto basato sulla gioia di vivere, sull’amore e sulla comprensione.

L’importanza della figura dello psicologo infantile



Quando si tratta di fornire aiuto psicologico, la missione più ardua è quella che riguarda lo specialista della psicologia infantile. Il motivo è dovuto a un’età particolarmente delicata, che in alcuni casi può ospitare disturbi quali il deficit dell’attenzione, l’ansia, la bulimia, l’anoressia e ovviamente alcuni cambiamenti comportamentali, che possono poi essere un campanello d’allarme per alcune patologie psicologiche da affrontare sin da subito. Per questo motivo, l’intervento dello psicologo infantile è determinante nell’individuarne le cause e nello stabilire qual è il percorso terapeutico ideale per trovare una soluzione e contenere qualsiasi tipo di problema.

Dai bambini agli atleti: la psicologia dello sport

Anche gli atleti hanno bisogno dello psicologo? Assolutamente sì, ma non per i motivi cui spesso si pensa. Lo psicologo dello sport è una figura chiave nell’aiutare l’atleta a migliorare le proprie prestazioni, spingendolo a dare sempre il meglio di sé. Si tratta di un “allenamento mentale” che, quando abbinato a quello fisico, si rivela una combinazione vincente dal punto di vista dei risultati. Inoltre, lo psicologo dello sport si occupa del benessere psicofisico a tutto tondo. Infatti, il suo contributo è essenziale nel caso di recupero da infortuni, nel rafforzare il lavoro di squadra e nel guidare l’atleta verso un allenamento mirato ed equilibrato, cercando di moderare la naturale tendenza degli agonisti al sovrallenamento, che rischia di compromettere il dovuto recupero delle energie.