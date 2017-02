Domani 2 Febbraio, esce in tutte le librerie “La via di casa mia – la mia vita come un romanzo” (Rizzoli), il libro di GionnyScandal: la storia di un riscatto, di un cantante partito dal basso che ha conquistato il cuore delle teenager”. GionnyScandal è quello che canta, ma è Gionata a dargli la forza per andare avanti e non arrendersi mai. Questo libro parla di Gionata.

Del ragazzo che a tredici anni ha speso tutti i risparmi per comprarsi una chitarra. Del nipote che è cresciuto con una nonna straordinaria e le ha dedicato la sua canzone più bella. Del bambino che ha perso quattro genitori, ma non ha mai perso di vista i suoi sogni.