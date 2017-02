Jess Glynne in concerto a giugno

Jess Glynne, la principessa del pop britannico, arriva in concerto in Italia con un unico imperdibile live il prossimo 26 giugno a Grugliasco (Torino) al GruVillage.

Jess Glynne ha messo a ferro e fuoco le classifiche mondiali negli ultimi anni grazie a successi come Rather Be e Real Love (entrambi in collaborazione con i Clean Bandit) e hit da solista quali Hold My Hand (rimasta alla #1 della classifica inglese per tre settimane consecutive!), la house banger tutta da ballare Don’t Be So Hard on Yourself (quinta numero uno per la cantante nelle chart britanniche: un vero record!) e Take Me Home (certificato Disco D’Oro in Italia).

L’album di debutto I Cry When I Laugh è uscito via Warner Music il 21 agosto 2015.

Scrivere hit è ridicolosamente semplice per Jess Glynne: “la struttura da 3 minuti di una canzone pop è una cosa che comprendo appieno e sento mia. E’ un processo del tutto naturale quello che mi spinge a scrivere. Mi spiace solo che le persone prendano meno sul serio una canzone solo perché uptempo, ma questa è la ragione per cui sono qui. Il motivo per cui la mia musica arriva al pubblico è perché ho provato qualcosa di diverso. Ho scoperto me stessa attraverso la mia musica e non posso esserne più fiera!”.

I biglietti saranno disponibili tramite www.iovado.club dalle ore 10.00 di lunedì 13 febbraio per sole 24 ore. Biglietti disponibili su Ticketone.it dalle ore 10.00 di marte-dì 14 febbraio e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 10 di mercoledì 15 febbraio