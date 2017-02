James Blake, special guest dei Radiohead anche a Firenze

James Blake oltre alla sua già annunciata performance in apertura ai RADIOHEAD ad I-DAYS MILANO 2017 il 16 giugno 2017 sarà sul loro stesso palco anche per l’appuntamento del 14 Giugno 2017 al FIRENZE SUMMER FESTIVAL – VISARNO ARENA – PARCO DELLE CASCINE

James Blake è uno di quegli artisti che ha portato il dubstep in nuovi territori con il suo minimalismo e le sue atmosfere noir. Si è fatto conoscere per la cover dei Feist “Limit to your love”, i primi riconoscimenti sono arrivati nel 2010 con la produzione di alcuni Ep, l’anno seguente grazie all’omonimo album di debutto ha ricevuto ottime recensioni dalla critica musicale, nel 2013 con l’album “Overgrown” ha ricevuto il Mercury Prize.

Il suo terzo album di studio pubblicato nel maggio 2016 “The Colour In Anything”, può essere considerato il suo capolavoro. L’album contiene 17 tracce tra cui “Modern Soul” e “Timeless” e numerose collaborazioni come quella con Bon Iver nel brano “I Need A Forest Fire”, Frank Ocean e Rick Rubin nella title track “The Colour In Anything” in qualità rispettivamente di co-autore e co-produttore.