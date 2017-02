Italdonne, la formazione per l’esordio contro il Galles

Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Galles sabato 4 febbraio a Jesi nella prima giornata del Women Six Nations 2017.

Il calcio d’inizio è fissato alle 15.00 allo Stadio Comunale “Pacifico Carotti” di Jesi, con differita Eurosport 2 in prima serata alle 20.30.

“E’ sempre emozionante scendere in campo nel 6 Nazioni – ha dichiarato il tecnico delle Azzurre Andrea Di Giandomenico – e la messa in onda delle nostre partite in televisione per la prima volta aggiunge una ulteriore responsabilità.

Il Torneo è una grande manifestazione, che quest’anno si arricchisce di un ulteriore importanza per allargare la nostra rosa in vista della Women Rugby World Cup di agosto in Irlanda”.

Questa la formazione delle Azzurre per la prima giornata del Torneo:

15 Manuela FURLAN (Aylesford Bulls, 50 caps)

14 Michela SILLARI (Aylesford Bulls, 29 caps)

13 Mariagrazia CIOFFI Rugby Colorno, 42 caps)

12 Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby, 67 caps)

11 Sofia STEFAN (Rennes, 27 caps)

10 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby, 16 caps)

9 Sara BARATTIN (Villorba Rugby, 67 caps) – capitano

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby, 16 caps)

7 Isabellla LOCATELLI (ASR Monza, 6 caps)

6 Lucia CAMMARANO (ASR Monza, 13 caps)

5 Alice TREVISAN (Riviera del Brenta, 34 caps)

4 Flavia SEVERIN (Benetton Treviso, 47 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby, 42 caps)

2 Melissa BETTONI (Rennes, 30 caps)

1 Elisa CUCCHIELLA (Belve Neroverdi, 57 caps)

a disposizione

16 Marta FERRARI (Rennes, 13 caps)

17 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 3 caps)

18 Michela ESTE (Benetton Treviso, 49 caps)

19 Elisa PILLOTTI (Rugby Parabiago, 5 caps)

20 Ilaria ARRIGHETTI (Rennes, 21 caps)

21 Claudia SALVADEGO (Stade Francais, esordiente)

22 Silvia FOLLI (Valsugana Rugby, 1 cap)

23 Maria MAGATTI (ASR Monza, 15 caps)