In libreria: Tex e Dampyr

A distanza di solo un mese dall’uscita dell’albo conclusivo in edicola, viene pubblicata -in volume cartonato- l’edizione da libreria della storia più attesa dell’anno. Parliamo di Tex. Il ritorno di Yama, il libro che narra le vicende di uno degli avversari più malvagi, spietati e imprevedibili di Tex e che sarà in fumetteria (dal 22 febbraio) e in libreria (dal 23 febbraio) per la gioia dei fan.

I lettori più fedeli lo ricorderanno: avevamo conosciuto Blacky Dickart, o per meglio dire il malefico Yama, signore della morte, nel lontano 1971, quando Tex ebbe modo di incontrare il figlio di Mefisto in una storica, eccezionale avventura firmata da Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini.

Le arti magiche di Yama erano all’inizio una pallida ombra di quelle del padre, ma ora Dickart, che si trova a girovagare con la madre Myriam e fa il lanciatore di coltelli, è in attesa di un segno e ha fame di vendetta… è così che un tornado risveglia in lui lo spirito paterno e nuovi tremendi poteri.

Ma per Mauro Boselli questo mese le novità non sono finite. Nascono infatti proprio dalla penna dei due creatori, Mauro Boselli e Maurizio Colombo, cinque storie dedicate al temibile cacciatore di vampiri Harlan Draka, che saranno in libreria e in fumetteria negli stessi giorni di Tex grazie all’uscita del volume Dampyr. I maestri della notte.

A disegnare le storie di questo volume, due degli artisti più rappresentativi della serie, Luca Rossi e Maurizio Dotti (quest’ultimo anche autore della copertina): i due, con i loro bianchi e neri contrastati, hanno saputo rendere con grande efficacia le atmosfere drammatiche e cupe delle sceneggiature di Boselli e Colombo, che firmano anche due articoli a introduzione del volume.

Nel frattempo, per i seguaci di Martin Mystère, le Nuove Avventure a Colori è arrivato anche in fumetteria e libreria La melodia che uccide, il quarto volume della saga dedicata al giovane Detective dell’impossibile di Alfredo Castelli. Tra quelle righe, le prove di una cospirazione su scala mondiale, ordita da una organizzazione segreta denominata… gli Uomini in Nero!

Tutti i titoli da libreria di Sergio Bonelli Editore sono indicati a questo link:

http://www.sergiobonelli.it/sezioni/3460/in-libreria

Le prossime uscite in libreria sono costantemente aggiornate qui:

http://www.sergiobonelli.it/sezioni/3461/prossimamente-in-libreria