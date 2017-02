I due mondi

Con il PATROCINIO dall’Ente di promozione sportiva“ ASCDANZA ” riconosciuto dal CONI, l’ASCRCDance e l’art director di FOTOCLICK organizzano la seconda edizione del Concorso Nazionale di bellezza “I 2 MONDI ”, aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e 16 anni​ che avrà luogo il giorno 18 febbraio 2017 e si svolgerà in un UNICA TAPPA presso il “Nuovo Teatro San Paolo”, Viale di San Paolo 12, Roma.

“I 2 MONDI ”1°concorso nazionale unico nel suo genere che unisce insieme

BELLEZZA E SOLIDARIETÀ, nasce con l’intento di far CONOSCERE un associazione ONLUS ,l’AMIP (associazione malati di ipertensione polmonare) e per dare un interessante opportunità a tutti i baby model di farsi notare ma soprattutto per divertirsi. Infatti nei suoi intenti farà sempre fede il principio di salvaguardare e proteggere l’integrità dei bambini e dei ragazzi da false illusioni o finte chimere al fine stesso di rendere questa manifestazione un momento di spensieratezza all’insegna della sana competizione valorizzandone l’aspetto artistico e creativo con una sfilata e di educarli e formarli, attraverso attività sportive e culturali, organizzate per i vincitori.

L’OBIETTIVO degli organizzatori Rosanna Colantuono e Daniel​e Del Duca è di raccogliere un sorriso e donarlo a chi ne ha bisogno.

L’idea di vedere bambini che aiutano altri bambini ci fa pensare che NON SIAMO SOLI, MA INSIEME SI PUÒ .

​Gli eventi promossi e organizzati dall’ ASCRCDance negli anni si sono sempre distinti per l’impeccabile organizzazione, gli alti contenuti tecnico-artistici proposti dai concorrenti e per la commissione giudicante di livello internazionale che svolge il proprio lavoro secondo la massima trasparenza ed onestà. Questi sono stati i fondamentali requisiti hanno portato i maestri e i grandi professionisti a credere in questo PROGETTO .

Tantissimi gli artisti e ospiti che hanno scelto di aderire a questa iniziativa e che insieme ai bimbi regaleranno qualche bel momento agli spettatori. Tra gli artisti Marcia Sedoc che con le sue ballerine si è esibirà nella notissima “Cacao Meravigliao”, Marco Stramacci coreografo di chiara fama fondatore della Shape Company, la Stilista Sladana Kirstic, la stilista Francesca Munzi, il gruppo Swing Kids. Tantissime miss tra cui la Prima Miss sorda al mondo e​ Miss Modella per ​Miss Italia 1985 Elisabetta Viaggi, la Miss Over Teresa Spagnoli, La Miss Fratellanza nel Mondo Perù Charice Gonzales e il Mister Fratellanza del Mondo Roberto Taroni, la modella e pittrice Valentina Roma, l’attrice Chiara Pavoni, l’ Elite-Blogger e giornalista Sara Lauricella, la special guest star Airal Ilaria Venturi ballerina e acrobata internazionale, la coreografa Barbara Acero, la fantasia di Miri Minni ,la straordinaria cantante Gabriella Rea e la compagnia teatrale “ Epica” di Andrea Antonelli, La conduzione della manifestazione è affidata ad uno show man di grande spessore come Gabriele Cantando Pascali . Nella seconda edizione I DUE MONDI ci sarà un presidente di giuria d’eccezione​ quale Riccardo Bramante e una madrina dalle mille sfaccettature la pittrice Ester Campese.