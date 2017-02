Una splendida cornice quest’anno per il Premio “Moda e Creativita” che si terra’ il 9 di febbraio 2017 presso Villa Ormond in una delle location piu’ prestigiose della città di Sanremo in occasione del Festival , un vero trionfo per il patron della manifestazione Tonino Galli, che in questa speciale occasione riserva grandi sorprese, che rivelano l’abilità di nuovi talenti appartenenti ad un territorio internazionale.

La nota piu’ glamour sicuramente rappresentata dall’accoppiata vincente dei presentatori reduci dal Seminario “L’arte della Seduzione” , la manager di moda Gabriella Chiarappa e il personaggio tanto amato del trono over di Maria De Filippi Giorgio Manetti .

Una passerella densa di emozioni dove stilisti e giovani designer provenienti da tutto il mondo potranno esibire la loro grande maestria, tra i partecipanti : VEE Fashion portavoce di giochi di colore e tessuti provenienti direttamente dal Kenja ,la rumena Alina Argenti e le sue creazioni ed il grande hat designer di cappelli Steven Hats.

Un evento che preannuncia momenti magici ed elettrizzanti con ospiti del mondo dello spettacolo e non solo: la nota giornalista di Elle e di varie testate nazionali Grazia Pitorri, il cantautore Daniele Barsotti che lancia il suo nuovo singolo “ Dimentichero’”, la sosia di Liz Taylor Miranda Liz, il manager Luca Cioffo e tanti altri.

Durante la serata saranno assegnati premi di categoria per i vari designer, realizzati dall’abilità orafa della gioielleria Brand Lira di Giuseppe Russo, inoltre, l’intero evento sarà ripreso dalla Tv “Dive e Divi” di Alfredo Mariani e con la presenza di molti fotografi.

Un tiro nel segno per il grande patron che non lascia nulla al caso.