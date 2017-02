Francesco Renga – Scriverò il tuo nome Live in estate 2017

Francesco Renga, oltre alle cinque date nei Palasport previste per il mese di maggio, porterà SCRIVERÒ IL TUO NOME Live in estate nelle location più prestigiose d’Italia.

Il 6 luglio SCRIVERÒ IL TUO NOME Live sarà a Brescia (Piazza della Loggia),

il 9 luglio a Roma (Cavea),

il 14 luglio a Udine (Castello)

il 17 luglio a Cremona (Piazza Duomo).

Il tour proseguirà

il 16 agosto a Forte dei Marmi (Villa Bertelli),

il 18 agosto a San Pancrazio Salentino (Forum Eventi),

il 19 agosto a Trani (Piazza della Cattedrale)

il 21 agosto a Soverato (Summer Arena).

Il nome dell’amore è al centro del live, con i più grandi successi e il nuovo album SCRIVERÒ IL TUO NOME pubblicato ad aprile 2016 per Sony Music, balzato subito ai vertici delle classifiche di vendita e certificato disco d’oro in sole sei settimane.

Le date estive seguiranno gli appuntamenti live nei Palasport, che sono previsti in partenza il 5 maggio dal Mediolanum Forum di Assago (Milano), dove tutto è iniziato lo scorso 15 ottobre con un debutto sold out in prevendita.

I biglietti per la data di Roma (9 luglio) saranno disponibili dalle ore 11.00 di oggi su Ticketone. Tutte le altre date estive saranno in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 17 febbraio.

Per informazioni: www.fepgroup.it e www.francescorenga.it