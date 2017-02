L’artista Ester Campese partecipa a “RIFLESSIONI CONTEMPORANEE” alla Milano Art Gallery di Milano che dato il grande successo riscosso dalla Mostra presentata dal Prof. Vittorio Sgarbi, è stata prorogata fino al 10 febbraio 2017.

A questa edizione l’artista Ester Campese in arte Campey sarà presente con l’opera selezionata dalla direzione artistica “Mujer Española” opera che è stata scelta anche per la locandina della mostra personale di Campey tenutasi a fine 2016 tutta dedicata alle donne.

L’esposizione è organizzata dal manager della cultura Salvo Nugnes che ha spiegato come la decisione di prorogare la mostra sia dettata dai tanti apprezzamenti ricevuti e per dare ancora più visibilità alle creazioni degli artisti espositori.

La Milano Art Gallery è sita a pochi minuti dal Duomo di Milano ed è stata per molti la galleria di riferimento del Maurizio Costanzo Show. Fondata quasi 50 anni fa è una vera fucina creativa che ha accolto iniziative di forte risonanza e ospitato nomi di spicco del calibro di Umberto Veronesi e Margherita Hack, entrambi indimenticabili. Il 15 gennaio si terrà quindi un grande evento, per la proroga dell’esposizione, con ospite anche il Dott. Andrea Pinketts, popolare volto televisivo (Mistero su Italia 1) e scrittore di successo.