Ed Sheeran: annunciata una nuova data italiana

Sono tutti esauriti i biglietti messi in vendita per la data italiana di ED SHEERAN, il prossimo 17 marzo al Pala Alpitour di Torino.

Per accontentare l’enorme richiesta dei fan italiani, l’artista inglese è felice di confermare una seconda data nel nostro paese. Purtroppo la chiusura del calendario europeo del tour costringe l’aggiunta di un nuovo show il giorno precedente (quindi il 16 marzo), a quello già annunciato, come unica alternativa.

I biglietti sono ora in vendita su ticketone.it. dalle ore 17.00 del 2 febbraio

Il nuovo tour seguirà la pubblicazione del terzo album di Ed Sheeran ÷ (divide), in uscita il 3 marzo su etichetta Asylum/Atlantic Records (disponibile per pre-order).

L’album includerà anche i due singoli “Shape Of You” e “Castle On The Hill”, che subito dal debutto hanno raggiunto la prima e seconda posizione delle classifiche di tutto il mondo. Conquistando un totale di 132 numeri 1 su iTunes in tutto il mondo, e ottenendo il maggior numero di streaming in un giorno e in una settimana su Apple Music, i due singoli hanno accumulato oltre 370 MILIONI di streaming ad oggi.

Per info livenation.it.