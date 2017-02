“Duperdu”: concerto-spettacolo per l’Anpi

Domenica 5 febbraio presso l’ARCI Corvetto in via Oglio 21 Milano, il duo più trasformista del momento sarà presente per la grande festa dei Partigiani d’Italia. In occasione della festa del tesseramento ANPI Beloyannis presenterà il fior fiore del suo repertorio.

Dalle canzoni di lotta alle traduzioni improbabili di Georges Brassens – tratte dall’archivio internazionale di Nanni Svampa; dagli ormai classici brani del repertorio meneghino alle loro ultime composizioni al femminile fino ad arrivare al monologo dello spettacolo “Nome di battaglia Lia” che evoca una Milano vivace e resistente.

L’attrice Marta Maria Marangoni, in compagnia galante e cantante del Maestro Fabio Wolf, condurrà i festanti alla gioia di rinnovare ogni anno l’impegno antifascista con la tessera dell’ANPI.

DUPERDU sono stati così battezzati dal grandissimo maestro Nanni Svampa dei GUFI, per il quale si esibiscono come gruppo di supporto a Il mio concerto per Brassens.

Musici di casa del locale milanese La Scighera e cantori ufficiali dello Spirit de Milan, nuovo esperimento culturale nella ex-fabbrica Livellara, hanno registrato il loro primo album “CHIAMERÒLLA MILANO” per l’etichetta Terzo Millennio con il contributo del Maestro Tony Cercola, percussionista di Edoardo Bennato e Pino Daniele. Il disco è disponibile in tutti i web store e il CD è in vendita esclusivamente durante gli spettacoli dei DUPERDU.

Nel web: http://www.duperdu.org/