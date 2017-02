Bollate: II Open day dello Sportello Europa Giovani

Proseguono, con l’Open day del 28 febbraio, gli incontri periodici promossi dallo Sportello Europa Giovani per i cittadini bollatesi. Durante la giornata aperta, anche l’inaugurazione dello Sportello consulenza CV e il primo corso sulla compilazione del curriculum vitae.

L’iniziativa del 28 febbraio, organizzata dall’Assessorato alle Politiche giovanili, Europa, lavoro, prevede l’apertura dello Sportello dalle ore 10 alle 18 con lo staff a disposizione per illustrare tutti i servizi: la ricerca lavorativa e i corsi gratuiti sul territorio e in tutta Italia; le opportunità lavorative, di studio e carriera nell’Unione Europea e nelle istituzioni comunitarie; le informazioni sull’Europa e sulle tematiche europee; le opportunità legate alla mobilità professionale europea (Erasmus plus, SVE, scambi europei, ecc.); le informazioni e la consulenza sul curriculum vitae Europass e sul portafoglio Europass; la divulgazione delle future attività e iniziative dello Spazio Unico contiguo allo Sportello Europa Giovani.

Durante la giornata verrà anche presentata un’importante iniziativa che partitrà lo stesso 28 febbraio. Si tratta dello Sportello Consulenza CV, aperto su appuntamento, dove ci si potrà rivolgere per sistemare il proprio curriculum vitae, compilarlo in formato europeo (Europass), predisporre l’autocertificazione lingue Europass e conoscere gli altri strumenti che compongono il «portafoglio Europass».

Spazio anche agli approfondimenti con il primo di quattro appuntamenti (gratuiti) su un altro dei temi chiave dello Sportello Europa giovani: la compilazione del curriculum vitae. L’incontro, realizzato in collaborazione con Sportello Stage, si terrà dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso lo Spazio Unico in Piazza A. Moro 1 (ex banca), dove si trova attualmente lo Sportello Europa Giovani.

Nel corso dell’incontro verranno approfondite le tematiche inerenti la stesura del cv e la ricerca del lavoro, con un particolare focus sul marketing di sé stessi nel mercato lavorativo. Durante i successivi appuntamenti, calendarizzati mensilmente, verranno anche effettuate simulazioni di colloqui di gruppo e individuali.

Sempre il 28 febbraio, verrà anche inaugurato il punto bookcrossing dello Sportello, luogo di scambio dei libri e di presentazione dei futuri appuntamenti dello Sportello Europa Giovani, come l’iniziativa per la Festa delle Donne, l’Open Day di marzo con il nuovo incontro, i prossimi appuntamenti sul tema dell’orientamento al lavoro e gli altri incontri sull’Europa. Verranno anche presentati l’avvio del nuovo corso di lingue gratuito e gli appuntamenti/incontri con i giovani imprenditori.

Prosegue ancora il sondaggio…

E ancora possibile compilare il sondaggio rivolto ai giovani under 35 del territorio, pensato per monitorare gli interessi dei giovani del nostro territorio.

Il modulo è disponibile presso lo Sportello Polifunzionale, la Biblioteca comunale di Bollate centro e presso lo Sportello Europa Giovani.

Può essere scaricato dal sito «Europa giovani» del Comune di Bollate. Una volta compilato, il sondaggio può essere restituito via email all’indirizzo: europa@comune.bollate.mi.it, o consegnato nei punti di raccolta in Biblioteca centrale o allo Sportello polifunzionale del Comune di Bollate.