Benetton Rugby : aggiornamento situazioni infortuni

Benetton Rugby comunica che il proprio atleta Alberto De Marchi, in seguito ad uno scontro di gioco avvenuto durante il match disputatosi allo Stadio Monigo lo scorso 12 febbraio contro Leinster, nella giornata di ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico a causa della rottura del tendine distale del bicipite brachiale del braccio sinistro.

L’operazione è stata eseguita presso l’ospedale Ospedale di Abano Terme. Le tempistiche di recupero lo renderanno indisponibile sino al termine della stagione sportiva in corso.

Inoltre, lo staff medico del Benetton Rugby, vista le numerose assenze che incidono sulla rosa a disposizione di coach Crowley, ha rilasciato il seguente aggiornamento sulla situazione infortuni in casa biancoverde.

Marco Barbini: sta seguendo il programma di recupero post operatorio a causa della lesione del cercine posteriore della spalla destra.

Filippo Filippetto: prosegue il programma di recupero in seguito all’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Luca Morisi: prosegue il programma di recupero in seguito all’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Cherif Traore: prosegue il programma di riabilitazione per la lussazione della spalla sinistra.

Alessandro Zanni: prosegue il programma di recupero in seguito all’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Gli atleti sopra elencati sono da ritenersi indisponibili sino a fine stagione.

A questi si aggiungono le momentanee indisponibilità di:

Simone Ferrari: ha subito uno stiramento al polpaccio destro per cui sta seguendo il programma di riabilitazione. Probabile rientro al termine dell’RBS Sei Nazioni 2017.

Filippo Gerosa: ha riportato un trauma contusivo all’acriomion claveare della spalla sinistra nel match contro Leinster. Da valutare un suo possibile rientro nei prossimi 15 giorni.

Jayden Hayward: sta seguendo il programma di riabilitazione a causa dei problemi di pubalgia. Non è possibile dare delle precise tempistiche di recupero.

Nicola Quaglio: verrà operato la prossima settimana a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Le tempistiche di recuperano verranno definite post operazione.

Agli atleti infortunati sopra citati, in vista del match di sabato contro i Cardiff Blues, si aggiungono i seguenti convocati dalla Nazionale Maggiore Italiana che saranno indisponibili poiché lasciati a riposo: Tommaso Benvenuti, Ornel Gega, Edoardo Gori, Luke McLean, Abraham Steyn.

Sono invece impiegabili, seppur convocati dalla Nazionale Maggiore Italiana: Tommaso Allan, Giorgio Bronzini, Angelo Esposito e Francesco Minto.