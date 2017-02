Auguri donne

COMUNICATO STAMPA

ITALO: 60% DI SCONTO PER LA FESTA DELLA DONNA

2000 BIGLIETTI SCONTATI PER VIAGGIARE 7-8-9 MARZO

Roma, 16 febbraio 2017. Italo fa un regalo davvero speciale a tutti i suoi viaggiatori in occasione della festa della donna! Sono disponibili 2000 biglietti scontati del 60% per i viaggi effettuati nelle giornate del 7, 8 e 9 marzo.

Le viaggiatrici, ed i viaggiatori, che vorranno concedersi una pausa dalla routine in quei giorni potranno conciliare la comodità di un viaggio su Italo con un’offerta davvero conveniente . Andare a fare una gita con le proprie amiche o con una persona cara sarà così più semplice, potendo scegliere fra le tante destinazioni servite da Italo: dalla meta romantica a quella d’arte, da Nord a Sud, le opzioni non mancano.

Acquistare è davvero semplice, i viaggiatori potranno utilizzare tutti i canali di vendita Italo per usufruire della promozione “Festa della donna”, senza dover indicare nessun codice sconto.

Non resta che programmare il proprio spostamento verso le meta desiderata, preparare il bagaglio e fare gli auguri a tutte le donne!