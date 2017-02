17 febbraio 2017 ore 21.00

presso Rockapelli Via Appia 522F , 00181 Roma.

“Arti a confronto”

EVENTO TOTALMENTE GRATUITO

· Aperitivo di benvenuto.

· Agnese Monaco introduce il concept di Arti a confronto.

· L’Arte del Capello con Paolo Fuschini e Valentino Bornaccioni.

· L’Arte del ballo “DOG DANCE” con Birba e Massimo La Camera . Dopo il loro ballo dolce ed in piena sintonia, si parlerà del rapporto uomo/cane, nel modo corretto, ossia quello in cui si dona amore e rispetto verso il proprio amico a quattro zampe.

· L’Arte Letteraria con la presentazione dei libri di Agnese Monaco, Valerio Carbone e Massimiliano Greco.

· L’Arte della “Scienza” Olistica con Asupta Gabriella Greco.

· L’Arte Pittorica con i quadri di Tony Armenio, Riccardo Magni ed Agnese Monaco.

· L’Arte Poetica con grandi nomi della Poesia Contemporanea. (Reading breve)

· L’Arte Teatrale con Donatella Mei a seguire Giovan Bartolo Botta.

· L’Arte delle Sillabe con gli Haiku di Massimo Baldi.

· L’Arte Zen con Renzo Maggiore.

· L’Arte della Musica con Capodiluce Giuseppe Cataldi e Riccardo Magni.

· L’Arte del freestyle con Carmine R.

A Seguire OPEN MIC con il POETRY SLAM, “Roma Crazy Slam” condotto da Giovan Bartolo Botta, Valerio Carbone ed Agnese Monaco. Iscrizione GRATUITA anche sul posto. Premi in palio donati dalla Palestra ASD Natural di Cervinara (AV). Lo Slam poetry non sarà in diretta streaming. La gara è valevole per la finale nazionale a Milano Slam Italia.

DURANTE TUTTO L’EVENTO :

· Buffet anche Vegan gratis con brochures informative, volantini delle campagne animaliste e petizioni per pene più severe in merito al maltrattamento animale. Animalisti Italiani.

· Mostra Cino-Adottiva con l’Associazione Mabello di Cervinara (AV). Per adozioni responsabili e consapevoli.

· Tela Bianca durante lo svolgimento delle varie “Arti” ogni singolo partecipante, in diretta streaming apporrà sulla tela un suo marchio distintivo che può essere un disegno, una sigla o anche l’ impronta digitale intinta nel colore! A fine serata la tela completata sarà messa all’asta ed il ricavato sarà donato a sostegno delle vittime del terremoto del Centro Italia.

· Mostra Pittorica di Riccardo Magni, Tony Armenio ed Agnese Monaco.

· Mostra Letteraria Edizioni Haiku.

· Diretta streaming in esclusiva su UserTV, la prima web tv della Valle Caudina, sul canale youtube OnlyAgnese e sul sito 100 Thousand Poets for Change.

· Riprese video Full HD riprese nei giorni seguenti sul canale youtube di Agnese Monaco.