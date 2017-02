La colomba pasquale classica tutta zucchero e burro vi ha stufato? Non

disperate, perché Dolce Vita ha ideato un dolce dedicato a questa festività,

completamente vegano. Il celebre conduttore Alex Pacifico, testimonial

dell’azienda, racconta in breve di cosa si tratta.

<<La Colomba Vegan, prodotto realizzato da Dolce Vita e preparato dalla chef

Paola Gentiloni – afferma Pacifico – è un dolce che mantiene la ricetta

tradizionale secondo i criteri dell’alimentazione sana e naturale. Questa

importante azienda che propone tante linee di food ghiotte ma genuine, ha

voluto rivoluzionare la Pasqua per tutti coloro che, ognuno a vario titolo, non

possono o non vogliono mangiare la colomba classica. Gli ingredienti della

Colomba Vegan? Lievito naturale e farina a basso indice glicemico (quella di tipo

0 preparata da Dolce Vita), senza latte, burro e uova. Non contiene inoltre olio di

palma, e additivi chimici. Il sapore è inalterato rispetto a quello tradizionale,

poiché la Colomba Vegan è morbida, soffice e gustosa ma, essendo vegana, ha

tutte le caratteristiche di un prodotto semplice e salutare>>.

Dolce Vita è un’azienda che si occupa proprio di pietanze alimentari sane e

naturali, e da tempo realizza dolci vegani in vista delle festività. La Colomba

Vegan è una delle tante iniziative di Dolce Vita, di cui Alex Pacifico è testimonial,

che possono essere consultate sul sito www.dolcevitafood.com.