Al Teatro out off: Nanda Vigo

Nanda Vigo incontra il pubblico e conversa con Marco Meneguzzo, curatore, critico e docente all’Accademia di Brera.

Per i quarant’anni dell’Out Off abbiamo voluto dedicare una serata a un’ artista a cui siamo legati da lunga amicizia e che ha rappresentato un punto di riferimento per il teatro out off contribuendo ad alimentare in noi una curiosità verso altri mondi e linguaggi artistici.

20 febbraio, ore 18.30 – ingresso libero

NANDA VIGO

Arte/Architettura/Design

Nanda Vigoconversa con Marco Meneguzzo

video di Marco Poma, Studio Metamorphosi

Nanda Vigo è tra gli artisti più significativi del mondo del design e dell’architettura italiana. La sua ricerca si fonda sulla interdisciplinarità tra arte, architettura e ambiente. Dopo essersi laureata all’InstitutePolytechnique di Lausanne, prende parte al Gruppo Zero, con cui espone tutt’ora. Ha collaborato con Lucio Fontana, Enrico Castellani e con l’Architetto Giò Ponti. Lavora a Milano e vive in West Africa.