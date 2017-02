L’ Accademia Spettacolo di Carmen Morello riapre i battenti con delle novità.

L’ Agenzia è alla ricerca di giovani talenti (ballerini, cantanti, attori, cabarettisti, acrobati, musicisti) di tutte le età da inserire nel proprio team per la realizzazione di spettacoli di arte varia.

L’ inserimento in Agenzia è gratuito.

Tutti coloro che saranno inseriti- previo colloquio conoscitivo e casting- faranno quindi parte dell’ Accademia Spettacolo di Carmen Morello e si esibiranno in spettacoli teatrali e d’arte di vario genere.

Legato all’ Accademia vi è il progetto di realizzare lo spettacolo teatrale Il sogno di Clio ideato dalla stessa Morello ma riscritto da Gennaro Francione.

La piece- ricordiamo- ebbe un grandissimo successo nel 2010 e oggi si sta lavorando a una sua nuova versione.

Per essa si effettueranno casting e provini riservati solo ed esclusivamente a professionisti.

Saranno due le sedi dell’ Agenzia a Roma: una in zona Eur su Piazzale Luigi Sturzo, 15, la seconda in zona Prati in particolare in Via Properzio, 5.

Si riceve su appuntamento.

Per maggiori informazioni:

karmen.morello@tiscali.it