A «Quinta Colonna»: scandalo assenteismo al Loreto Mare di Napoli.

Lunedì 27 febbraio, alle ore 21.15 su Retequattro, nuovo appuntamento con «Quinta Colonna».

In apertura, lo scandalo assenteismo all’ospedale Loreto Mare di Napoli.

Paolo Del Debbio analizza questo «disastro sociale», come l’ha definito il gip Pietro Carola, emerso dall’indagine condotta dalla Procura partenopea: arresti domiciliari per 55 dipendenti del nosocomio e un danno all’erario calcolato in 800 mila euro in cinque anni, secondo le cifre fornite dal procuratore aggiunto.

A seguire, la trasmissione a cura di Raffella Regoli ospita un dibattito sui vitalizi d’oro per i parlamentari: al centro del confronto Mario Giordano, direttore del Tg4 e ospite fisso del programma, da sempre in prima linea sulla questione.

In studio, politici, giornalisti e persone comuni. Gli inviati di «Quinta Colonna» sono anche a Giarre (Catania) e Rovigo. Infine, l’attualità surreale di Gene Gnocchi.