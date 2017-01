Un corso di formazione in Alto Adige aperto a 25 medici

Bolzano, 25 medici avranno la possibilità di partecipare ad un corso triennale di formazione in medicina generale.

BOLZANO. L’istituzione di un corso triennale di formazione specifica in medicina generale approvato dalla Giunta provinciale consentirà a 25 medici di approfondire le conoscenze in merito a questo settore. La proposta è arrivata dell’assessora Martha Stocker e finalmente è stata stabilita un’intesa con il Comitato provinciale che si occupa della programmazione sanitaria e con le categorie interessate. Nel corso della seduta della Giunta provinciale sono stati quindi stabiliti i criteri relativi agli obblighi di sevizio che riguardano i medici di medicina generale al fine di ottenere una borsa di studio durante i tre anni di formazione specialistica da svolgere in Alto Adige. I requisiti per accedere al concorso sono il dottorato in Medicina e Chirurgia, l’abilitazione all’esercizio della professione medica, l’iscrizione all’Ordine nazionale dei medici e degli odontoiatri ed essere in possesso dell’attestato di bilinguismo A. in alternativa, occorre superare un esame di lingua di livello C1.

Si sta facendo molto nella sanità, formazione e innovazione tecnologica, ma sembra non bastare mai, come di recente tv e media hanno sollevato sul panorama sanitario italiano, sono ancora molti i disagi e problemi nati in strutture ospedaliere. Molti sono i corsi ma anche, applicazione di strumenti sanitari adeguati fanno la loro parte, se utilizzati con criterio. Mediante queste borse di studio molti neo medici e odontoiatri possono sicuramente navigare meglio in questo settore sempre volto al miglioramento.

Avranno diritto ad una borsa di studio di 2084 euro i candidati medici di medicina generale che si occupano della parte pratica e svolgono il loro esercizio negli ospedali e negli ambulatori dei medici di base. I candidati interessati a partecipare al bando hanno comunque un altro obbligo: infatti, si devono impegnare a svolgere almeno due anni di professione in Alto Adige, nell’ambito del territorio provinciale, che aggiunti ai tre anni di corso fanno cinque. I medici candidati potranno esercitare la loro attività sia come libero professionista oppure sotto forma di rapporto dipendente, a seconda delle esigenze e dei servizi necessari. Ai medici che hanno già conseguito l’attestato di bilinguismo A sarà corrisposta un’indennità finanziaria di 400 euro, che rappresenta un ulteriore incentivo per spronare i futuri medici a prendere in seria considerazione il bilinguismo vista la varietà delle etnie e delle lingue nel territorio.

Il periodo del corso di formazione va dal 2017 al 2020 e nel bando sono contenute tutte le scadenze e le date che riguardano l’inizio del corso e le date degli esami. In questo modo i partecipanti hanno la possibilità di organizzarsi per poter accedere a questa particolare formazione. Per le giovani donne medico che vogliono inserirsi nel corso di formazione, sarà presto in vigore una nuova regolamentazione riguardo l’aspettativa per maternità o il congedo parentale. Per avere chiarimenti in merito è possibile telefonare al numero 0471 418145 dell’Ufficio provinciale formazione del personale sanitario.