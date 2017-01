Tiziano Ferro: il Sanremo con Carmen e la terza a San Siro

SUL PALCO DELL’ARISTON PRESENTA “POTREMMO RITORNARE” E PER LA PRIMA VOLTA “IL CONFORTO” CON CARMEN CONSOLI.

PER QUESTO RITORNO AL FESTIVAL E PER UN PALCO COSI’ SPECIALE STA PENSANDO ANCHE A UNA GRANDE SORPRESA

A GRANDE RICHIESTA VIENE AGGIUNTA UNA TERZA DATA A MILANO 19 GIUGNO – MILANO – STADIO SAN SIRO

BIGLIETTI IN VENDITA DALLE 10:00 DEL 1° FEBBRAIO

Tiziano Ferro martedì 7 febbraio torna da super ospite nella prima serata del Festival di Sanremo, dopo la straordinaria esibizione del 2015.

Sul palco dell’Ariston presenta “Potremmo Ritornare” e per la prima volta dal vivo “Il Conforto” con Carmen Consoli la vera “cantantessa” della musica italiana.

Al Festival tutte le emozioni dei primi due singoli estratti (“Potremmo ritornare” già Disco di Platino e “Il Conforto” attualmente al numero 1 della classifica dei brani più trasmessi in tutte le radio) dal suo nuovo album “Il Mestiere della Vita”, uscito il 2 dicembre 2016 e già certificato terzo platino.

Per un pubblico e un palco così speciale, dove ritorna da super ospite dopo la standing ovation di due anni fa, Tiziano Ferro sta preparando anche una grande sorpresa.

Grandi notizie anche sul fronte live: Live Nation Italia conferma oggi una terza data allo Stadio San Siro di Milano. Non sono bastate le due già in calendario a soddisfare la grande richiesta dei fan di Tiziano, che quindi si esibirà sul palco dello stadio milanese il 16, 17 e 19 giugno 2017. I biglietti per la terza data saranno in vendita dalle 10:00 di mercoledì 1° febbraio su ticketone.it.

L’attesissimo nuovo tour di Tiziano Ferro partirà da Lignano il prossimo 11 giugno e farà tappa negli stadi di Milano (tre date: 16-17-19 giugno), Torino (21 giugno), Bologna (24 giugno), Roma (due date: 28-30 giugno), Bari (5 luglio), Messina (8 luglio), Salerno (12 luglio) e Firenze (15 luglio).