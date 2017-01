TheGiornalisti premiati ai Rockol Awards

Continua l’ascesa dei THEGIORNALISTI, il fenomeno del nuovo pop italiano: durante i Rockol Awards, che si sono svolti ieri 12 gennaio al Fabrique di Milano, la redazione di Rockol ha assegnato un premio speciale come RIVELAZIONE ITALIANA DEL 2016 alla band capitanata da Tommaso Paradiso.

Annunciate da poco anche le due DATE-EVENTO del COMPLETAMENTE SENZA. I Thegiornalisti sono pronti a esibirsi PER LA PRIMA VOLTA al Palalottomatica di Roma il 9 maggio 2017 e al Mediolanum Forum di Milano l’11 maggio 2017 (un’organizzazione VIVO Concerti in collaborazione con BPM concerti), con due live show pensati ad hoc per questi due grandi palchi.

Ad anticipare l’album “Completamente Sold Out”, uscito a ottobre 2016 per Carosello Records, è il brano “Completamente”, singolo che ha conquistato tutti i network radiofonici. Il brano è il primo del nuovo pop italiano in continua ascesa, arrivando al 15° posto della classifica dei brani più trasmessi in radio (dati diffusi da EarOne). Il nuovo disco “Completamente Sold Out” è disponibile in tutti i negozi tradizionali, in digital download (http://carosellorecords.lnk.to/CompletamenteSoldOut) e su tutte le piattaforme streaming.