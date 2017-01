TeatroSenzaTempo: “Il Ventaglio di Lady Windermere”

TeatroSenzaTempo Produzione Spettacoli Teatrali presenta

IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE

Di Oscar Wilde

Traduzione, Adattamento e Regia: Antonio Nobili

21 E 22 GENNAIO 2017 – Ore 21 (domenica ore 18)

TEATRO SALA UNO – Piazza di Porta S. Giovanni, 10 – Roma – 06 700 8691

Tradotta e diretta da Antonio Nobili “Il Ventaglio di Lady Windermere” e’ una delle piu’ riuscite commedie brillanti del genio irlandese di Oscar Wilde.

In questa commedia, molti non lo sanno, sono contenuti oltre il settanta per cento degli aforismi piu’ noti di Oscar Wilde. L’Autore porta in scena le scaramucce sentimentali di una coppia di neosposi totalmente assorbiti dagli eventi mondani e dall’ipocrisia che immancabilmente gravita attorno alla società ottocentesca della ricca borghesia inglese.

In un crescendo di pettegolezzi, pregiudizi e fraintendimenti di ogni sorta Lady Windermere finirà per farsi convincere dalle amiche che il marito la tradisca con una donna di malaffare per via di una serie di somme di denaro che lui regolarmente e in segreto le offre. Accecata dalla gelosia, lady Windermere cede alle lusinghe di Lord Darlinghton acconsentendo a raggiungerlo nella sua casa e abbandonando così il marito.

Ma proprio quando Lady Windermere si accorge del grande misunderstanding che l’ha portata ad agire con isterica avventatezza, sarà proprio la donna che tanto biasimava credendo fosse l’amante del marito a tirarla fuori dai guai.