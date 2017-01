Teatro EuropAuditorium, Bologna: “La febbre del sabato sera”

In occasione del 40° anniversario dall’uscita del celebre film, Teatro Nuovo di Milano presenta la nuova produzione italiana de La febbre del sabato sera, in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna sabato 4 (ore 16.00 e ore 21.00) e domenica 5 febbraio (ore 16.30).

Il musical tratto da una delle pellicole più celebri ed importanti della storia del cinema, è un omaggio alla disco music ed al glam dominante degli anni ’70. Uno spettacolare jukebox musical in cui rivivere i successi disco in voga all’epoca tra cui spiccano le canzoni originali dei Bee Gees come «Stayin’ alive», «How deep is your love», «Night fever» e «You should be dancing» e tante altre in voga tutt’oggi quali «Symphonie No 5», «More than a woman» e la celeberrima «Disco inferno».

Il pubblico è pronto a rivivere la leggendaria era della Disco nella New York degli anni ‘70 grazie alle magnifiche coreografie originali di Valeriano Longoni, alle celeberrime musiche eseguite sotto la supervisione musicale di Angelo Racz, a un suggestivo e tecnologico impianto scenografico firmato da Roberto e Andrea Comotti, ai sorprendenti video di Francesca Del Cupolo ed Erika Dolci, ai i costumi della celebre Graziella Pera, all’emozionante disegno luci di Valerio Tiberi e al perfetto disegno audio di Simone Della Scala. La regia dello spettacolo è di Claudio Insegno.

PREZZI (comprensivi di prevendita): platea intero 37,50 € – platea ridotto 33,00 € – platea abbonato 27,50 € – platea bambino 25,00 € – balconata intero 28,50 € -balconata ridotto 25,00 € – balconata abbonato 18,50 € – balconata bambino 15,00 €

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione, 4, Bologna) aperta dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00, presso la biglietteria del TEATRO IL CELEBRAZIONI (Via Saragozza, 234, Bologna), aperta dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00, attraverso il Circuito VIVATICKET-CHARTA, i punti d’ascolto delle IperCoop e il Circuito TICKETONE, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatroeuropa.it.

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 info@teatroeuropa.it