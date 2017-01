Teatro Carignano: “Due partite”

Martedì 24 gennaio 2017, alle ore 19.30, al Teatro Carignano, andrà in scenaDUE PARTITEdi Cristina Comencini, con la regia di Paola Rota, le scene e il disegno luci di Nicolas Bovey, i costumi di Gianluca Falaschi. Lo spettacolo è interpretato da Giulia Michelini, Paola Minaccioni,Caterina Guzzanti, Giulia Bevilacqua.Due partitesaràreplicato al Carignano, per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale,fino a domenica 29 gennaio.

Cristina Comencini ha scritto un testo che parla di complicità femminili, di speranze, attese e bilanci personali, in un meccanismo comico perfetto, sul filo della malinconia.

Due partite, testo teatrale originariamente interpretato da Margherita Buy, MarinaMassironi, Isabella Ferrari, Valeria Milillo, detta nel 2006 l’esordio drammaturgico di Cristina Comencini, attenta interprete della condizione esistenziale femminile.

La sua scrittura, così simile a quella di Natalia Ginzburg per la freschezza dei dialoghi e per la leggerezza nel proporre situazioni drammatiche, è ricca di un naturale umorismo che si esprime al meglio nell’affrontare la crisi del mondo delle donne.

Nel primo atto troviamo quattro madri, e specularmente nel secondo altre quattro giovani donne, questa volta le loro figlie, a distanza di trent’anni.

La partita a carte che le prime quattro madri disputano negli anni Sessanta, mentre le figlie giocano nella camera accanto, è la metafora di una condizione ben precisa: quella del ruolo di compagna negli anni del boom economico.

Decenni dopo, quelle bimbe ormai cresciute, impigliate in ruoli diversi,vivono analoghi dilemmi, all’ombra di un rapporto ancora molto complesso con l’altro sesso.

INFO: Tel. 011 5169555 – Numero verde 800235333 – info@teatrostabiletorino.it

Teatro: Carignano – Piazza Carignano 6, Torino

Orari degli spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30.

Prezzi dei biglietti:Settore A: Intero € 36,00. Ridotto di legge € 33,00

Settore B: Intero € 30,00. Ridotto di legge € 27,00

Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti – via Rossini 8, Torino – dal martedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo.

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it