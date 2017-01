TeatroSenzaTempo Produzione Spettacoli Teatrali presenta:

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

Di William Shakespeare

Traduzione, Adattamento e Regia: Mary Ferrara

Coreografie: Mattia Di Napoli

19 E 20 GENNAIO 2017 – Ore 21

TEATRO SALA UNO –

Piazza di Porta S. Giovanni, 10 – Roma –

06 700 8691

‘L’entusiasmo per il Sogno di una notte di mezza estate nasce dalla naturale stesura dell’opera che intreccia fantastico e reale. Nella fase rem di un giovane artista prendono vita i suoi fantasmi che, mossi dalle muse, lo porteranno al risveglio a mettere su carta le sue intuizioni notturne.

Il sogno, quale momento di infinite possibilità per l’uomo attento, diventa lo scenario dei personaggi dell’opera shakespeariana. Il giovane artista (che si immedesima in Puck all’interno del suo sogno) attiva una drammaturgia che fa viaggiare in bilico tra fantasia e realtà le sorti degli uomini.

Sospeso fra sonno e veglia, inscena armonie, asseconda discordie, dirige una messinscena dei sentimenti umani. La regia ne asseconda la lettura adattando il linguaggio ad una comprensione contemporanea, (senza inficiare il linguaggio poetico) utilizzando pochi elementi scenici e lasciando ai giovani attori il compito di far divertire il pubblico.’ (Nota di Regia)