Sia: “Move Your Body”

Esce oggi l’imperdibile lyric video, diretto da LiorMolcho, di “Move Your Body” di Sia,brano energico, dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità caraibiche,quarto estratto dall’album “ThisisActing”.

Per i fan arriva anchela nuova app#SiaMoji, che permette di condividere emoticon egif, personalizzare messaggi e realizzare scatti ispirati al look diSia.#SiaMojiè disponibile su Apple Store e Google Play.

L’icona internazionale, artista e cantautrice multi-platino, ha già confermato il suo incredibile successo con “Cheap Thrills”, il singolo in assoluto più venduto del 2016, otto volto platino in Italia.

La hit, estratta dall’album“ThisIsActing” (Monkey Puzzle Records/RCA Records),è stata la protagonista delle classifiche mondiali,collezionando numeri da record.

È stata al#1 per diverse settimane nelle classifiche di Spotify, iTunes, Shazam ed è statain vetta alla prestigiosa classifica Billboard Hot 100 Chartper 4 settimane consecutive. In rotazione radiofonica è ancora “The Greatest”, lostraordinario singolo diSIA feat. Kendrick Lamar, certificato DISCO DI PLATINO in Italia.