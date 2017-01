Dopo il grande successo di novembre, sold out anche per le due date aggiunte di gennaio al Teatro degli Arcimboldi.

Cast e programma come sempre inedito e la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino

Un altro entusiastico sold out per le due date straordinarie aggiunte dopo il tutto esaurito degli spettacoli di novembre.

Cast e programma come sempre nuovi e inediti per questi due nuovi appuntamenti, pensati dallo stesso Roberto Bolle che si esibisce qui per la prima volta in ben due pezzi: “Caravaggio” di Mauro Bigonzetti interpretato con Melissa Hamilton – e “On the Nature of the Daylight” di David Dawson – che Bolle danza accanto a Sasha Mukhamedov.

Una novità assoluta è poi la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino che accompagnerà l’esecuzione di Bolle in “Ballet 101” di Eric Gauthier come già nel programma tv “Roberto Bolle – la mia danza libera” in onda in prima serata su Rai1 il passato autunno.

Grandi artisti come sempre provenienti da alcune delle Compagnie più prestigiose del mondo compongono un cast di altissimo livello.

Nel programma si distingue anche “Tarantella” di George Balanchine un pezzo raramente eseguito in Italia.

Due nuovi appuntamenti imperdibili e come sempre una grande festa della danza internazionale.

Di seguito cast e programma completi.

Per info biglietteria e prevendita: www.teatroarcimboldi.it, e www.ticketone.it

“Roberto Bolle and Friends”

Milano, Teatro degli Arcimboldi

28 e 29 Gennaio 2017

Cast

ROBERTO BOLLE

Teatro alla Scala, Milano / American Ballet Theatre, New York

ALICIA AMATRIAIN

Stuttgart Ballett, Stoccarda

DANIEL CAMARGO

Dutch National Ballet, Amsterdam

DAVIDE DATO

Wiener Staatsoper, Vienna

NIKISHA FOGO

Wiener Staatsoper, Vienna

MELISSA HAMILTON

Semperoper Ballett, Dresda

LIUDMILA KONOVALOVA

Wiener Staatsoper, Vienna

SASHA MUKHAMEDOV

Dutch National Ballet, Amsterdam

VADIM MUNTAGIROV

Royal Ballet, Londra

MARIANELA NUÑEZ

Royal Ballet, Londra

e con la partecipazione straordinaria di FRANCESCO PANNOFINO

“Roberto Bolle and Friends”

Milano, Teatro degli Arcimboldi

28_29 gennaio 2017

Programma

ATTO I

Ballet 101

Coreografia: Eric Gauthier

Musica: Eric Gauthier e Jens-Peter Abele

Artista: Roberto Bolle

con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino

Il Corsaro

Pas de deux

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Riccardo Drigo

Artisti: Liudmila Konovalova, Daniel Camargo

Caravaggio

Pas de deux

Coreografia: Mauro Bigonzetti

Musica: Claudio Monteverdi, arrangiamento di Bruno Moretti

Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle

Arepo

Coreografia: Maurice Béjart

Musica: Charles Gounod, Faust, arrangiamenti di Hugues Le Bars e Elisabeth Cooper

Artista: Davide Dato

La bella addormentata nel bosco

Atto III- Pas de deux

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

Artisti: Marianela Nuñez, Vadim Muntagirov

Onegin

Atto III- Pas de deux

Coreografia: John Cranko

Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky, arrangiamento Kurt-Heinz Stolze

Artisti: Alicia Amatriain, Roberto Bolle

ATTO II

Tarantella

Coreografia: George Balanchine © The George Balanchine Trust

Musica: Louis Moreau Gottschalk, ripreso ed orchestrato da Hershy Kay

Artisti: Nikisha Fogo, Davide Dato

On the Nature of Daylight

Coreografia: David Dawson

Musica: Max Richter

Artisti: Sasha Mukhamedov, Roberto Bolle

Il Lago dei Cigni

Atto III – Pas de deux

Coreografia: Marius Petipa

Musica: : Pyotr Tchaikovsky

Artisti: Marianela Nuñez, Vadim Muntagirov

Firebreather

Assolo

Coreografia: Katarzyna Kozielska

Musica: Ludovico Einaudi

Artista: Daniel Camargo

Le Grand Pas de Deux

Coreografia: Christian Spuck

Musica: Gioachino Rossini

Artisti: Alicia Amatriain, Roberto Bolle