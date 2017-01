Rassegna Sogni Possibili in scena a Teatro Libero di Milano

Quinta edizione della rassegna Sogni Possibili dedicata agli allievi ed ex allievi della Scuola Teatri Possibili di Milano.

Dal 30 gennaio al 5 febbraio sette spettacoli si susseguiranno sul palco di Teatro Libero, spaziando da riscritture di autori classici, testi contemporanei e drammaturgie create appositamente per la rassegna.

La manifestazione coinvolgerà progetti-spettacolo sviluppati autonomamente, fuori dal contesto didattico, da gruppi o artisti formatisi in questi anni presso la scuola Teatri Possibili, cui mancava uno spazio di prova, di allestimento e di visibilità.

Sarà una vera prova di maturità artistica, che saggerà il coraggio, la costanza e l’attitudine necessaria per uscire dalla prospettiva didattica e dallo status di allievo.

Una possibilità per gli attori e registi di mostrare i loro progetti e l’occasione per tutti gli spettatori di condividere un sogno che pian piano si trasforma in realtà.

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

30 gennaio ore 21 “Affinità selettive”

Regia: Arturo Di Tullio

Con: Davide Berveglieri – Nicoletta Ceaglio – Alessandra Chianura – Roberto De Marchi – Francesco Fois – Marilena Manzoni – Gabriele Masiero – Fulvio Moro

31 gennaio ore 21 “La signorina Papillon”

Compagnia: I Vicini di Dario

Regia e adattamento: Chiara Bertazzoni

Con: Gaia Crocella, Franco Cattaneo, Gianpiero Coretti, Anna De Angelis

1 febbraio ore 21 “Donne al parlamento”

Regia: Arturo Di Tullio

Con: Paola Bucchia, Dora Bungaro, Margherita Braitenberg, Tiziana Frassinesi, Luciana Girlanda, Roberto Massironi, Stefania Mastrolia, Giovanni Pavan, Antonio Pinna, Cristina Riccioni, Giusy Rigazzi, Laura Scaramuzzo.

2 febbraio ore 21 “La morte e la fanciulla”

Regia: Mino Manni

Con: Barbara Benenati

3 febbraio ore 21 “Carlotta”

Regia: Cristina Caridi e Rossella Visconti

Con: Cristina Caridi

4 febbraio ore 21 “Non son mica la Madonna”

Progetto e regia: Alberto Oliva e Mino Manni

Assistenti alla regia: Serena Lietti ed Emanuela Ferlito

Con: Diana Ceni e Arianna Corinne Banfi

5 febbraio ore 21 “L’amour”

Regia e drammaturgia: Tiziana Bergamaschi

Con: Stefania Bregoli, Mariagrazia Carota, Chiara Costrivio, Barbara Crepaldi, Silvia Crivella, Loredana Moffa, Alessandra Velluto

Per info e prenotazioni:

Teatro Libero

Via Savona 10, Milano

biglietteria@teatrolibero.it

028323126