Stasera giovedì 12 gennaio a partire dalle 22, 70 mezzi Amsa per lo spargimento del sale saranno posizionati sulle strade di periferia e lungo le corsie preferenziali dove sono possibili accumuli di neve nel corso della notte e nelle prime ore di domani.

Sempre dalle 22 di stasera sarà attivo il Coc (Centro operativo comunale) per il monitoraggio della situazione meteo e viabilità e per dirigere le operazioni qualora fosse necessario entrare in azione con la salatura delle strade.