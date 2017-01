Al teatro Delfino di Milano, dal 12 al 15 e dal 19 al 22 gennaio: “MORTIMER & WANDA”

Commedia brillante di Marina Thovez, con Marina Thovez e Mario Zucca

Dal 12 gennaio, per due settimane, è in scena al Teatro Delfino di Milano, Mortimer & Wanda, la commedia che segnò l’inizio del sodalizio artistico fra Marina Thovez e Mario Zucca.

Per festeggiare i vent’anni della loro carriera teatrale, l’affiatata coppia riporta in scena questo fortunato spettacolo, prodotto da Ludus in Fabula, che fu premiato da pubblico e critica.

La commedia è scritta e diretta da Marina Thovez protagonista, insieme a Mario Zucca, di un testo che appassiona per il suo alternarsi di dialoghi profondi a momenti sorprendentemente divertenti: due personaggi eccentrici, un musicista e una psicologa, che nella loro fragilità rivelano una forte dose di umanità. La brillante coppia riveste i panni di Mortimer e Wanda tra sentimenti e ironia.

Mortimer è un direttore d’orchestra di successo che abbandona improvvisamente tutto e va a vivere in un rudere di campagna. Questo isolamento inspiegato, unito alla personalità stravagante, gli guadagnano – non si sa se a torto o a ragione – la fama di pazzo.

A riportarlo nella società dei “normali” arriva un giorno l’ingenua quanto brillante psicologa Wanda.

Tra i due scoppia la guerra. Impari. Mortimer ha la superiorità del genio; ma Wanda escogiterà le tattiche più impensate per stanarlo.

«L’idea è nata leggendo la famosa lettera di Beethoven ai suoi fratelli» spiega Marina Thovez «in cui il gigante della musica rivela la sua sordità e piange la “perdita di un senso che possedeva perfetto al sommo grado, quale certo pochi musicisti hanno o hanno avuto”. Che succede al genio quando gli viene proibito di parlare? Si può impazzire. Da qui prende le mosse una storia originale, una favola moderna in cui si triturano i luoghi comuni della psicanalisi, del genio necessariamente eccentrico, in un continuo ribaltamento di ruoli con cui cerco di far luce sulla vita. E’ meglio essere cinici o ingenui? Se il distacco dalle cose regala sicuramente una superiorità morale e sugli altri, l’ingenuità è forse l’unica arma che abbiamo contro il pessimismo, è una fiamma vitale che con coraggio dobbiamo tenere accesa. Vestali della nostra fragile felicità».

Testo e regia: Marina Thovez

Scenografia: Nicola Rubertelli

Mortimer & Wanda è in scena al Teatro Delfino dal 12 al 22 gennaio

Orario spettacoli Teatro Delfino: da giovedì a sabato ore 21.00; domenica ore 16.00

VENDITA BIGLIETTI ON LINE: www.teatrodelfino.it o www.vivaticket.it

La biglietteria del teatro apre i giorni di spettacolo secondo il seguente orario: dal giovedì al sabato alle ore 18.00 e la domenica alle ore 14.00.

Prezzi Biglietti Intero: 20,00€

Ridotto over 60/Under 25/Studenti: 15,00€

Convenzioni e cittadini quartiere: 12,00€

Teatro Delfino – Piazza Piero Carnelli, Milano

Gestito per la Stagione Teatrale da ASS. IL MECENATE

info@teatrodelfino.it / biglietteria@teatrodelfino.it

tel. 333 573 0340 (da lunedì a venerdì ore 14-19)

Come arrivare con i mezzi pubblici:

Tram 27, Tram 12, Bus 45, Bus 175 | Fermata Ovidio

Come arrivare in macchina:

La zona è munita di parcheggio gratuito

Uscita tangenziale est: Mecenate/Forlanini