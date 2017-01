Una trama improbabile per una commedia romantica che non si alza mai in volo .

Un uomo svogliato e fannullone si trova costretto a lavorare per pagare un’operazione molto costosa alla sorella che vive in Alto Adige.

Un film di Alessandro Siani.

Con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna.

Uscita domenica 1 gennaio 2017.

Genere: Commedia