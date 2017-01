Milano: “TomTom City”

TomTom annuncia l’estensione a 125 città del servizio TomTom City a livello mondiale,il nuovo portale che fornisce informazioni sul traffico in tempo reale per cittadini e autorità competenti nella gestione del traffico urbano.

In Italia adesso copre le principali città da nord a sud: Milano, Genova, Roma, Bari e Palermo, oltre che a Torino, Napoli e Verona. Il servizio mette a disposizione una vasta gamma di informazioni disponibili per l’area urbana e fornisce una piattaforma per consentire agli addetti delle centrali operative locali di interagire con i propri aggiornamenti, le imprese e i cittadini, con lo scopo di gestire la mobilità in maniera sostenibile ed efficiente.

TomTom City, online suwww.tomtom.com/it_it/traffic-news/, è adesso disponibile in 6 lingue diverse e copre 6 continenti. L’aggiunta di 75 nuove città permette a oltre 175 milioni di persone di beneficiare del servizio per pianificare al meglio i propri spostamenti.

Luca Tammaccaro, Vice President Dach & Italy di TomTom, afferma: “TomTom City ha generato un riscontro estremamente positivo, quindi siamosoddisfatti di estendere la copertura ad altre 75 città.

A seguito dell’inaugurazione della nostra Centrale di Traffico, TomTom sta davvero mostrando le sue ampie capacità di ottimizzare la viabilità sulla rete stradale e continueremo l’attività di sviluppo con l’implementazione di nuove funzionalità nel sito.

Questo è un ulteriore passo verso l’obiettivo di ridurrei tempi di percorrenza per tutti gli automobilisti e di consentire alle Smart Cities di beneficiare dell’utilizzo di dati provenienti da oltre 450 milioni di dispositivi* a livello globale”.

TomTom City è fruibile attraverso una semplice connessione Internet, via PC, tablet o smartphone e gratuitamente fornisce contenuti che mostrano la situazione del traffico in tempo reale, le congestioni e tutte le altre informazioni utili per gli automobilisti in città.