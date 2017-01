Made in sud live: la comicità partenopea in tour

Made in Sud è in tour e pronto a divertire il pubblico dei principali teatri italiani con la frizzante conduzione di Fatima Trotta, presentatrice conosciuta dal pubblico televisivo e teatrale, accompagnata dai comici più noti e amati dello show che dal 22 febbraio tornerà ad animare la prima serata di Rai 2.

Made in Sud è diventato, negli ultimi anni, un fenomeno di costume che è riuscito a coniugare la contagiosa comicità partenopea con gli standard di più longevi show comici televisivi, diventando presto un appuntamento della prima serata di Rai 2 atteso da tanti fan e appassionati.

Nato al Teatro Tam di Napoli come un “laboratorio artistico” aperto al pubblico, ha creato una nuova generazione di comici e uno stile originale, ormai riconoscibile in tutta Italia.

Il segreto è il ritmo serrato delle esibizioni e il ricco cast di comici. La conferma di tanto successo è nel grande riscontro di pubblico, non solo in tv, ma anche sul web, tra i giovanissimi, sui social network.

Molti i nuovi personaggi dell’edizione teatrale 2016/17 accompagnati dalla musica del Dj Frank Carpentieri che scandisce inesorabilmente i serratissimi ritmi dello spettacolo e quella dei Sud58, pronti a proporre nuovi remix del canzoniere partenopeo.

Made In Sud, anche nella versione teatrale, è accompagnato dalle coreografie del corpo di ballo delle “suddine”, per due ore di comicità ed intrattenimento per tutta la famiglia!

Gli Artisti:

Mino Abbacuccio, Francesco Albanese, Maria Bolignano, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Vincenzo Fischetti, Ciro Giustiniani, Edoardo Guadagno, Nello Iorio, Giuseppe Laurato, Miss Illude, I Nerz, I sud 58

Ospiti:

I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Gli Arteteca

Le date del tour:

13 gennaio Catania Teatro Metropolitan

15 gennaio Palermo Teatro Golden

21 Gennaio Aprilia Teatro Europa

24 gennaio Firenze Teatro Obihall

26 gennaio Bologna Teatro Europa Auditorium

27 gennaio Milano Teatro Linear Ciak

31 gennaio Torino Teatro Colosseo

dal 3 febbraio Napoli Teatro Palapartenope