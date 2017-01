Lo Stato Sociale: “Mai stati meglio”- nuovo singolo

Uscito ieri venerdì 13 gennaio: “Mai stati meglio”, il nuovo brano de Lo Stato Sociale, “la band di cinque ragazzi bolognesi che fanno canzonette”, come si definiscono ironicamente Albi, Bebo, Lodo, Carota e Checco. La canzone precede l’attesissimo album in arrivo nella primavera del 2017, a due anni di distanza dal loro ultimo successo con l’album “L’Italia peggiore”.

“Mai stati meglio” è un modo per raccontare quanto la generazione dei ventenni e dei trentenni abbia superato certi stereotipi e schemi più legati al secolo scorso, un contenitore di cose sbagliate che portano inaspettatamente al risultato sperato. Sono cinque giovani non più così giovani e cinque adulti non abbastanza adulti, almeno non secondo chi le regole le ha scritte finora.

“Mai stati meglio” è anche una critica non troppo velata al mondo della musica popolare che, seguendo una tendenza sociale più ampia, diventa sempre più populista e incline ai facili pregiudizi di costume. Come racconta la band “per raccontare tutto questo abbiamo pensato fosse il caso di utilizzare una forma a noi cara: la dance. Con le chitarre e rigorosamente senza ritornello. Oppure no?”

Continuano le prevendite per l’attesissimo concerto di debutto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) del 22 aprile 2017 organizzato da Antenna Music Factory, per il quale sono già esauriti metà biglietti, l’intero parterre e l’anello A.