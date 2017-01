J-Ax & Fedez: “Comunisti col Rolex”

Venerdì 20 gennaio 2017, esce “Comunisti col Rolex”, l’album nato dalla collaborazione di J-Ax & Fedez. La coppia di artisti, per la prima volta insieme, da vita ad un disco che unisce i loro mondi, gusti e influenze musicali.

Distribuito da Sony Music, “Comunisti col Rolex” contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti i featuring di Alessandra Amoroso, Arisa, Loredana Berte’, Alessia Cara, Giusy Ferreri, Nek e Sergio Sylvestre, Stash (The Kolors) insieme a Levante.

Il miglior modo per disinnescare un insulto è quello di rubarlo ai tuoi detrattori. Da qui, il titolo dell’album: “Ci hanno chiamato spesso “Comunisti col Rolex”, come a voler mettere in risalto una contraddizione che non esiste. Un modo per indebolire le nostre posizioni, facendo leva sull’ipotetica incoerenza di due artisti che pur guadagnando bene continuano a trattare tematiche sociali. Si tratta della polemica annosa, e tutta italiana, del “cuore a sinistra e portafogli a destra” – raccontano i due artisti. “Ecco, per noi “Comunisti col Rolex” non significa incoerenza, ma merito. È la dimostrazione che in Italia ci si può ancora arricchire onestamente. Ed è una cosa di cui andiamo fieri.”

Il disco è un alternarsi di suggestioni: dalla visione introspettiva dei proprio sentimenti in “Assenzio”, alla globalizzazione e la standardizzazione dei trend in “Tutto il mondo è periferia”, passando ad un’analisi positiva del proprio paese, che tanto ha permesso di ottenere ad entrambi, in “L’Italia per me”.

L’album sarà disponibile nelle piattaforme streaming, in digital download e in tutti i negozi di dischi, in formato Standard, Doppio Vinile e, inoltre, nella speciale confezione Deluxe (cd e una bandiera a tema) e Super Deluxe, che comprenderà un Picture Vynil con doppio singolo (da un lato “Assenzio” e dall’altro “Vorrei Ma Non Posto” con foto), supporto in plexiglas per esposizione, il doppio vinile con l’intero disco e la bandiera a tema.

“Comunisti col Rolex” è scritto interamente dalla coppia, con la partecipazione di Calcutta ai testi di “Milano Intorno” e “Allergia”.

LA TRACKLIST:

1. Assenzio feat. Stash e Levante

2. Comunisti col Rolex

3. Il giorno e la notte feat. Giusy Ferreri

4. Senza Pagare

5. Fratelli di paglia

6. Tutto il mondo è periferia

7. Milano intorno

8. Vorrei ma non posto

9. L’Italia per me feat. Sergio Sylvestre

10. Musica del cazzo

11. Piccole cose feat. Alessandra Amoroso

12. Cuore Nerd feat. Alessia Cara

13. Anni Luce feat. Nek

14. Meglio tardi che noi feat. Arisa

15. Allergia feat. Loredana Bertè

16. Pieno di Stronzi

GLI INSTORE

A partire da venerdì 20 gennaio, J-Ax & Fedez incontreranno i fan e firmeranno le copie di “Comunisti col Rolex” (Sony Music) nelle principali città italiane. Di seguito tutti gli appuntamenti:

il 20 gennaio saranno a Torino,

il 21 a Orio al Serio, il 22 a Milano,

il 23 a Cagliari,

il 24 a Roma,

il 25 a Nola (Napoli),

il 26 a Palermo,

il 27 a Belpasso (Catania),

il 28 a Lonato del Garda (Brescia),

il 29 a Torri di Quartesolo (Vicenza),

il 30 a Paderno Dugnano (Milano)

e il 31 a Varese.

A febbraio, invece, terranno 5 instore:

il 2 a Campi Bisenzio (Firenze),

il 3 a Perugia, il 4 Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena),

il 5 a La Spezia

e il 6 a Genova.