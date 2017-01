I Placebo a Collisioni Festival

I Placebo tornano in Italia quest’estate! Dopo aver entusiasmato i fan italiani con un incredibile sold-out al Mediolaum Forum di Milano lo scorso novembre, Brian Molko e compagni saranno i protagonisti della serata di domenica 16 luglio dell’attesissima nuova edizione di Collisioni Festival, in programma a Barolo (CN) dal 14 al 17 di Luglio.

Il festival Agrirock Collisioni ha richiamato in questi anni a Barolo, nelle Langhe piemontesi Patrimonio dell’Umanità, centinaia di migliaia di visitatori attratti da una formula unica in Europa in cui si incontrano la grande musica internazionale, i massimi scrittori della letteratura mondiale e la tradizione dei grandi vini e dei prodotti agricoli del made in Italy.

Il tour, ’20 Years of Placebo, celebra il ventesimo anniversario della pubblicazione del loro album di debutto ’Placebo’.

In scaletta la band propone tutte le canzoni più importanti del loro repertorio. Brian Molko ha detto scherzosamente…

“Diciamo solo che ci saranno in scaletta canzoni che avevo giurato di non suonare mai più. Penso sia giusto dare ai nostri fan quello che vogliono ascoltare veramente. Sono stati molto pazienti con noi, perché raramente proponiamo i brani più commerciali. Un anniversario di 20 anni è il momento giusto per farlo. Questa è l’intenzione. Questo tour è soprattutto per i fan; per noi è l’occasione di rivisitare un sacco di vecchio materiale. Quindi, se volete vederci suonare dal vivo canzoni come ‘Pure Morning’ e ‘Nancy Boy’, che non facciamo da quasi dieci anni e probabilmente non faremo mai più, farete meglio a venire a uno di questi concerti! Ci saranno anche altre sorprese.”

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 11 di giovedì 12 gennaio 2017 su Ticketone e gli alti circuiti di vendita autorizzati.

Prezzo del biglietto: 40 euro + diritti di prevendita.