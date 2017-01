Torna in Italia una della band inglesi più amate al mondo!

I Jamiroquai saranno sul palco del Firenze Summer Festival, in programma alla Visarno Arena – Ippodromo del Visarno, nella serata dell’11 luglio 2017.

I biglietti per il concerto dei Jamiroquai saranno in vendita dalle 12.00 del 19 gennaio su TicketOne.

Gli iscritti a My Live Nation (www.livenation.it) potranno accedere a una prevendita anticipata di 24 ore, dalle 12.00 del 18 gennaio