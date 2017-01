Favaro è tornato in gruppo. Contiamo di recuperarlo contro il Galles

Roma – Primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby che nella giornata di ieri ha iniziato il secondo raduno del 2017 al CPO Giulio Onesti di Roma in preparazione delle prime due partite dell’RBS 6 Nazioni in calendario allo Stadio Olimpico domenica 5 febbraio alle 15 contro il Galles e sabato 11 febbraio alle 15.25 contro l’Irlanda. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Dmax, canale 52 del digitale terrestre.

“Ieri abbiamo ripreso le attività fisiche – ha esordito Luigi Troiani, team manager degli Azzurri, nell’incontro odierno con la stampa – . Abbiamo tutta la squadra a disposizione ad eccezione di Dries Van Schalkwyk che sta recuperando da una distorsione alla caviglia destra. E’ rientrato in gruppo Simone Favaro: svolgerà allenamento differenziato e contiamo di recuperarlo per la gara di domenica”.

“Stiamo continuando a lavorare sui nostri obiettivi – ha dichiarato Mike Catt, tecnico dei trequarti della Nazionale – . Ogni giocatore segue la propria linea di lavoro e siamo carichi e concentrati in vista dei prossimi impegni”.

Sulla stessa linea anche Giampiero “Ciccio” De Carli, tecnico degli avanti della Nazionale: “Dobbiamo essere pronti in ogni singolo momento e dare più del 100%. Al 6 Nazioni affrontiamo sempre squadre che sono più avanti di noi nel ranking. Il Galles? E’ un’ottima squadra e lo ha dimostrato anche nei test di Novembre. Noi stiamo lavorando duramente sia sul lato tecnico che su quello mentale, aspetto su cui Conor O’Shea punta tantissimo. L’attenzione sui dettagli sarà massima e cercheremo di limare gli errori che hanno compromesso il risultato nell’ultima partita di novembre contro Tonga”.