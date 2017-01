Dua Lipa a Milano

5 APRILE – MILANO – FABRIQUE

Biglietti in vendita dalle 10:00 del 3 febbraio

Milano, 30 gennaio 2017 – Dopo l’annuncio del tour americano, Dua Lipa annuncia oggi le date in Europa del suo nuovo tour. In Italia, l’artista inglese è attesa il prossimo 5 aprile al Fabrique di Milano. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di venerdì 3 febbraio su ticketone.it. Gli iscritti a My Live Nation potranno accedere a una prevendita anticipata di 24 ore, dalle 10:00 di giovedì 2 febbraio, su livenation.it.

Dua Lipa torna in Italia dopo il concerto sold-out al Tunnel di Milano lo scorso ottobre.

Dua Lipa si è affermata nel panorama musicale mondiale grazie al singolo “Be the one” in testa alle classifiche di tutto il globo (in Italia già certificato Disco di Platino).

Di origini albanesi, Dua Lipa è nata e cresciuta a Londra dove ha studiato ‘arti performative’ presso il Sylvia Young Theatre School. La sua passione per la musica nasce fin da giovanissima quando ascoltava i dischi delle Destiny’s Child, Tupac e Biggie. Durante un’adolescenza ‘anarchica’ e di affermazione personale, Dua si divide fra il lavoro in un ristorante locale e la carriera di modella, esperienze che l’hanno molto ispirata nella stesura dei suoi testi. A 19 anni comincia a registrare brani in importanti studi in giro per il mondo (L.A., New York, Stoccolma), collaborando, tra gli altri, con il famoso produttore Emile Haynie (Lana del Rey, FKA Twigs) e Andrew Wyatt (Charli XCX). Il suo stile musicale spazia dall’hip-hop contemporaneo, al soul fino al pop, generi che Dua è in grado di modellare e rendere propri, aggiungendo il suo inconfondibile e personalissimo tocco.

L’album di debutto di Dua Lipa verrà pubblicato il prossimo giugno e includerà i singoli “Hotter than hell”, “Be the one” e “Blow your mind (mwah)”.