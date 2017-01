CONIGLIO BIANCO/CONIGLIO ROSSO

Nessuna prova

Nessun regista

Nessuna scenografia

Un attore diverso legge il copione a prima vista ogni volta che lo spettacolo va in scena

Ci sarai?

Sarai manipolato?

Ascolterai?

Davvero ascolterai?

Queste le poche parole che raccolgono l’essenza di Coniglio bianco/Coniglio Rosso, uno degli spettacoli più insoliti della scena teatrale contemporanea internazionale.

Un progetto del Teatro Filodrammatici di Milano e BaGS Entertainment

in collaborazione con Aurora Nova | produzione Teatro Filodrammatici di Milano.

Coniglio bianco/Coniglio rosso per la prima volta in Italia, sarà portato in scena da tre artisti d’eccezione, uno spettacolo con tre date uniche e una sola regola: l’attore non deve aver mai visto il copione, lo leggerà per la prima volta davanti al pubblico; a raccogliere la sfida nella prima serata di lunedì 13 febbraio 2017 – GIOELE DIX.

Seguirà il 13 marzo 2017 Lella Costa e il 10 aprile 2017 Alessandra Faiella.

Così è nato Coniglio bianco/Coniglio rosso, una vicenda surreale al confine fra dramma e commedia, che dal suo debutto al Fringe Festival di Edimburgo nel 2011 è stata tradotta in 15 lingue e rappresentata centinaia di volte in tantissimi Paesi, anche da nomi di primo piano del teatro e del cinema come John Hurt, Stephen Rea, Sinead Cusack, Marcus Brigstocke e il regista Ken Loach.

La genesi dell’opera risale al 2010, quando Nassim Soleimanpour, un giovane drammaturgo iraniano, si trova impossibilitato a lasciare l’Iran: come obiettore di coscienza, aveva rifiutato di svolgere il servizio militare e pertanto gli era stato ritirato il passaporto.

Soleimanpour ha però rivolto a suo favore questa sua condizione di isolamento, scrivendo un pezzo assolutamente innovativo e di grande potenza espressiva; un’avventura di idee, che crea un’occasione per un’esperienza unica di interazione tra autore, attore e pubblico.

Per chi sale sul palco ci sono solo poche regole: non informarsi prima sullo spettacolo, non provare nulla, non prepararsi, non cercare di avere il copione prima del tempo e…si può anche tenere il cellulare acceso.

Durata spettacolo: dai 50′ ai 70′

Informazioni

Coniglio bianco/Coniglio rosso – Teatro Filodrammatici – Milano

Teatro Filodrammatici di Milano – via Filodrammatici, 1

Ingresso Piazza Paolo Ferrari, 6 – Milano

Orari:

La biglietteria è operativa in via Filodrammatici, 1

Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Nelle giornate di spettacolo dalle 15.00 fino all’inizio della replica.

biglietteria@teatrofilodrammatici.eu

Tel. 02 36727550 – www.teatrofilodrammatici.eu

BIGLIETTI

Posto Unico € 15.00