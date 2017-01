Cinquanta Sfumature di Nero-La colonna sonora

Sarà disponibile nei negozi dal 10 febbraio (il giorno successivo all’uscita del film) la colonna sonora di FIFTY SHADES DARKER (Cinquanta sfumature di Nero), il nuovo episodio della trilogia firmata da E. L. James che con il primo film, “Cinquanta Sfumature di Grigio”, nel 2015 ha sbancato i box office nei 58 paesi dove è uscito.

La colonna sonora, da oggi preordinabile, è stata curata dal 4 volte nominato agli Oscar Danny Elfman e supervisionata da Dana Sano e contiene un lungo elenco di hit maker degli ultimi anni a partire da ZAYN | Taylor Swift, il cui singolo inedito “I DON’T WANNA LIVE FOREVER (FIFTY SHADES DARKER)” è da oggi nelle radio italiane ed è già in vetta a tutte le classifiche.

Oltre all’inedita collaborazione, nel disco troviamo anche HALSEY, TOVE LO, JOHN LEGEND, NICK JONAS e NICKI MINAJ, SIA, KYGO, CORINNE BAILY RAE, JOSE JAMES, JP COOPER, THE AVENER, FRANCES e molti altri.

Questa la tracklist completa:

1. I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) – ZAYN | Taylor Swift

2. Not Afraid Anymore – Halsey

3. Pray – JRY (feat. Rooty)

4. Lies in the Dark – Tove Lo

5. No Running From Me – Toulouse

6. One Woman Man – John Legend

7. Code Blue – The-Dream

8. Bom Bidi Bom – Nick Jonas & Nicki Minaj

9. Helium – Sia

10. Cruise – Kygo (feat. Andrew Jackson)

11. The Scientist – Corinne Baily Rae

12. They Can’t Take That Away From Me – Jose James

13. Birthday – JP Cooper

14. I Need a Good One – The Avener (feat. Mark Asari)

15. Empty Pack Of Cigarettes – Joseph Angel

16. What Would It Take – Anderson East

17. What Is Love? – Frances

18. On His Knees – Danny Elfman

19. Making It Real – Danny Elfman