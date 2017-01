“Ciao” il primo singolo del cantautore Lucas

Da venerdì 20 gennaio sarà disponibile, su iTunes, Spotify, tutti gli altri store digitali e piattaforme streaming, “CIAO” il primo singolo del cantautore vicentino d’origine brasiliana LUCAS, all’anagrafe Lucas Bicego (classe 1995).

Il brano è stato presentato dall’artista nel corso della sua partecipazione all’edizione corrente (2016/2017) del programma televisivo “AMICI” di Maria De Filippi.

“CIAO” (ThisPlay Music) è un brano, scritto dallo stesso LUCAS insieme a Enrico Bulla ed Eugenio Darie, che racconta di una storia d’amore travagliata. La canzone ha diverse chiavi di lettura; estende il concetto di dipendenza da una relazione turbolenta a quello che può essere l’insano rapporto di amore/ odio che si può generare.

«Ciao è un brano a cui sono molto legato – racconta Lucas – perché è il primo che ho composto interamente al pianoforte e trova ispirazione in quei momenti di una storia dove non riesci più a fare a meno dell’altra persona anche se a volte ti fa soffrire. Il CIAO è uno dei gesti più semplici per riallacciare un rapporto, e a volte basta sentirlo o leggerlo dalla persona con cui hai litigato per tornare a sorridere»

Tra pochi giorni inoltre verranno comunicati i vincitori del contest per creativi, indetto su INSTAGRAM nel mese di dicembre dallo stesso LUCAS e dedicato alla canzone “CIAO”, che prevedeva la realizzazione di un lavoro o contenuto artistico ispirato al brano senza limiti alla creatività.

I tre lavori che hanno guadagnato più like, dopo essere stati postati su INSTAGRAM con gli hastag #CIAO e #LUCASBACK, sono risultati i vincitori. Il primo qualificato vince un singolo inedito di Lucas non disponibile in commercio, il cui titolo rimarrà segreto, i vincitori del secondo e terzo posto riceveranno invece un video saluto personalizzato dall’artista.