Bollate: Stagione cineteatrale per ragazze e ragazzi

In scena con successo, il primo spettacolo della nuova Stagione teatrale della Città di Bollate per bambine e bambini. Si è svolto questa mattina, al Cineteatro Splendor, in una sala piena di 740 alunni entusiasti, delle scuole primarie e medie di Bollate, lo spettacolo L’UOMO E IL MARE DI PLASTICA della Compagnia teatrale di Sergio Procopio (www.sergioprocopio.it) in collaborazione con l’Associazione culturale G.O.S.T.

Grande soddisfazione espressa dall’assessore alle Politiche educative Salvatore Leone che ha voluto ribadire come “Tale risultato è stato possibile grazie all’impegno e alla determinazione congiunta della nostra Amministrazione, degli Istituti comprensivi e del Teatro Splendor.

Un gruppo di lavoro affiatato che ha progettato e lavorato per molti mesi e che oggi può dirsi molto soddisfatto del traguardo raggiunto. Traguardo che non è una fine ma apre nuove e più articolate possibilità per il futuro“.

Si ricorda che l’iniziativa si è svolta a costo zero per il Comune che ha messo a disposizione il servizio di trasporto per i plessi più periferici.

Prossimo appuntamento: giovedì 16 febbraio, ore 9,30, con la proiezione del film « 1492 – LA SCOPERTA DEL PARADISO”, di Ridley Scott .

Per le classi di scuola secondaria di primo grado. Sempre al Teatro “SPLENDOR“