Aumentano le tariffe autostradali

Dal 1° gennaio 2017, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 506 del 30 dicembre 2016, la tariffa unitaria chilometrica sull’intera rete autostradale gestita da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. subirà l’incremento dell’1,50%.

Tale adeguamento tariffario è determinato secondo quanto previsto dalla vigente Convenzione Unica. Si precisa inoltre che in relazione al tipo di veicolo utilizzato – ovvero autovetture e moto (classi di pedaggio A e B), veicoli pesanti (classi di pedaggio 3, 4 e 5) – al percorso autostradale effettuato e per effetto del meccanismo di arrotondamento ai 10 centesimi di Euro (per difetto o per eccesso), l’incremento dei pedaggi, come previsto dalla legge, potrà essere lievemente inferiore o superiore alla suddetta percentuale.

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. coglie l’occasione per ricordare le iniziative in essere relative alla scontistica dedicata ai clienti pendolari, consultabili nella sezione “Promozioni” sul sito web

www.serravalle.it