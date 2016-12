Giorgia: dal 1° gennaio in radio “Vanità”, nuovo singolo

“VANITÀ”, il nuovo singolo di GIORGIA in rotazione radiofonica dal 1° gennaio, inaugura l’anno musicale 2017! Il brano è estratto dal decimo album di inediti di GIORGIA, “ORONERO” (certificato oro da FIMI / GfK Italia), già disponibile nei negozi, in vinile e in digitale.

“Vanità”, il cui testo porta la firma di GIORGIA (musica di Emma Rohan e Jez Ashurst) è un brano di denuncia verso una società nella quale il giudizio prevale sul dialogo, ma anche un campanello d’allarme per un’umanità che sembra aver perso la propria rotta.

Un testo-critica all’opportunismo e alla falsità dei nostri giorni, con un sound contemporaneo che rispecchia una nuova ricerca autorale e musicale di Giorgia.

Per scegliere il secondo singolo, GIORGIA si è affidata anche al parere dei propri fan, chiedendo sui propri social quale brano avrebbero voluto sentire in radio.

“Oronero” (Microphonica/Sony Music Italy) consolida la collaborazione tra GIORGIA e il produttore Michele Canova, già insieme nei precedenti due album, “Dietro le apparenze” (2011) e “Senza paura” (2013), e conferma ancora una volta la grande capacità dell’artista di esprimersi appieno anche come autrice.

Dei 15 brani inediti che compongono l’album, infatti, 10 portano la firma di GIORGIA (con Emanuel Lo e Pacifico tra gli altri autori), che grazie alla sua forte sensibilità artistica e alla sua potente carica interpretativa riesce a toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Un album dove la cantautrice si svela nella piena coscienza della sua maturità artistica, senza filtri, e libera di esprimersi con una scrittura sempre più consapevole.