Un innovativo servizio di car sharing destinato a pendolari, enti pubblici e aziende che prevede l’utilizzo condiviso tra questi soggetti di un veicolo elettrico di ultima generazione in fasce orarie diverse e compatibili tra loro.

Tutto questo è E-Vai 3.0 “Il treno a casa tua”, iniziativa che FN Mobilità Sostenibile (azienda del Gruppo FNM), in collaborazione con Enel, propone ai cittadini lombardi che utilizzano il treno e alle istituzioni o alle imprese private che operano in prossimità delle stazioni di Ferrovienord.

IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO – Ecco un esempio di come funziona il servizio (gli orari qui riportati sono solamente indicativi e saranno flessibili). Un pendolare esce di casa alle 7.30 di mattina dal lunedì al venerdì, lascia l’auto in stazione entro le 8, prende il treno per andare a lavorare e riprende la stessa auto dopo le 18.

In queste ore però il veicolo non sta fermo; viene utilizzato da un’azienda o da un ente pubblico per le sue necessità e parcheggiato nuovamente in stazione in tempo per essere ripreso dal pendolare che deve tornate a casa. Il sabato e la domenica il pendolare potrà utilizzare l’auto liberamente.

TEMPI E LUOGHI – Il servizio partirà in via sperimentale da aprile 2017 a Varese e Saronno con 12 auto. In ciascuna delle due stazioni di Ferrovienord ci saranno 6 posteggi dedicati e 3 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici che saranno assegnati ai pendolari e che verranno condivisi con le aziende che decideranno di aderire all’iniziativa.

VANTAGGI PER I PENDOLARI – L’utilizzo dell’auto da parte di un singolo pendolare avrà un costo mensile di 280 euro che risulta estremamente conveniente considerando che comprende:

– Un veicolo 100% elettrico di nuova generazione sempre disponibile nel fine settimana e fuori dagli orari di lavoro

– L’installazione di una box station (presa di ricarica) a casa

– Ricariche illimitate alla vettura (non ci sarà nessun costo aggiuntivo per l’energia elettrica erogata)

– Un parcheggio dedicato in stazione.

Oltre a non dover sostenere costi per il carburante, il pendolare avrà compresi nella tariffa manutenzione del veicolo, tassa di circolazione e assicurazione.

CAR POOLING – Il costo mensile di 280 euro potrà inoltre essere condiviso con altri passeggeri che il guidatore principale potrà passare a prendere lungo il tragitto per la stazione, in una logica di car pooling. In questo caso, ogni passeggero pagherà un costo mensile di 60 euro per ottenere il “passaggio” in stazione. Di questi 60 euro, 50 saranno detratti dalla tariffa a carico del guidatore principale.

VANTAGGI PER ENTI PUBBLICI E AZIENDE – Per gli enti pubblici e le aziende sono stati studiati diversi pacchetti, a seconda delle ore di utilizzo (mattino – pomeriggio) a partire da un costo mensile di 220 euro per la mezza giornata.

“L’iniziativa che presentiamo oggi – spiega il presidente di FNM SpA Andrea Gibelli – intende favorire, con tutti gli strumenti disponibili, l’arrivo in stazione e l’utilizzo del servizio ferroviario. Questo rappresenta uno dei cardini del Piano strategico 2016-2020 del Gruppo. Il nostro obiettivo è sviluppare sempre di più l’intermodalità e

l’integrazione tra le diverse tipologie di trasporto sostenibile e favorire un uso più ordinato e sostenibile della mobilità lavorativa, cosi da ridurre il traffico e l’inquinamento”.

“Crediamo che l’innovazione oltre che tecnologica debba essere soprattutto servizio al cliente e sostenibilità ambientale – ha commentato Nicola Lanzetta, Responsabile Mercato Italia di Enel -. Con questo car sharing così innovativo serviamo sia i clientiprivati, sia quelli aziendali favorendo l’intermodalità auto-treno, ma sempre in chiaveelettrica e quindi sostenibile. La collaborazione con FNM si inserisce così,perfettamente, nel più ampio percorso di trasformazione ed evoluzione della mobilità”