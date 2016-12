Basket – Europeo U18 Maschile: Italia in Semifinale

Italia tra le prime quattro d’Europa! Nel Quarto di finale dell’Europeo Under 18 Maschile in corso di svolgimento a Samsun (Turchia), gli Azzurri allenati da coach Andrea Capobianco hanno battuto 61-56 la Finlandia, centrando così anche la qualificazione al Mondiale Under 19 che si giocherà a Il Cairo (Egitto) dall’1 al 9 luglio 2017.

Contro la Finlandia, il miglior realizzatore dell’Italia è stato Davide Moretti con 14 punti, in doppia cifra anche Lorenzo Penna con 11 e Alessandro Lever con 10 (9 rimbalzi).

Dopo una prima parte di gara molto equilibrata (27-27 all’intervallo lungo), l’Italia fa la partita nel terzo periodo (48-40). Nell’ultimo quarto sono i finlandesi a dettare ritmi, ma gli Azzurri chiudono i giochi dalla lunetta. A Davide Moretti e Tommaso Oxilia non tremano le mani, 4/4 dopo il canestro di Andrea Mezzanotte: finisce 61-56 per l’Italia che vola così tra le prime quattro d’Europa.

Mercoledì 21 dicembre (ore 18.45 italiane) l’Italia affronterà in Semifinale la vincente di Francia-Bosnia Erzegovina (in programma oggi alle 18.45). Nell’altra Semifinale si sfideranno Germania e Lituania.

Italia-Finlandia 61-56 (16-15, 27-27, 48-40)

Italia: Penna 11 (3/8, 0/3), Caruso 4 (2/3), Barbon ne, Visconti, Pajola 4, Oxilia 2 (0/2, 0/2), Moretti 14 (3/8, 1/4), Bucarelli 4 (2/4, 0/3), Baldasso (0/2, 0/4), Lever 10 (4/9), Simioni 6 (3/5), Mezzanotte 5 (2/3). All. Capobianco

Finlandia: Waxlax, Maxhuni 20 (4/18, 3/7), Gustavson 3 (1/1), Innamaa, Kaukiainen 8 (2/4, 1/4), Nyman 6 (0/3, 2/4), Valtonen 7 (2/5, 0/3), Waxlax (0/2 da tre), Haapoja, Barlund 2 (1/4), Polla 4 (1/4), Knihtinen 6 (2/3 da tre). All. Lohikoski